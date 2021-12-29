К акции "Подвези врача" в январе присоединились 100 петербуржцев

Помощь волонтеров особенно востребована при росте заболеваемости. В этот раз новая волна ударила именно по амбулаторному звену.

К акции "Подвези врача" в январе присоединились 100 автоволонтеров. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала координатор акции Ольга Александрова.

Петербуржцы подвозят врачей на вызовы пациентов на дом. Александрова отметила, что у добровольца нет четких требований по часам работы, однако, как показывает практика, помощники часто по собственной инициативе задерживаются допоздна.

На данный момент тяжело спрогнозировать, сколько еще волонтеров понадобится. Все будет зависеть от требуемой помощи со стороны медиков. Координатор акции выразила надежду, что скоро волна заболеваемости пойдет на спад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики-волонтеры научат петербуржцев оказывать первую медицинскую помощь.

Фото: ВКонтакте / Подвези врача