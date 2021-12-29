Медики-волонтеры научат петербуржцев оказывать первую медицинскую помощь

Мероприятия продлятся до мая.

В Петербурге запустили проект "До приезда скорой". Его организовали волонтеры-медики. Они будут рассказывать об оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях.

В рамках проекта будут проводиться лекции, мастер-классы, квесты, в которых участники смогут поработать в команде. Старт был дан в пространстве "Точка кипения - Центр Алмазова". Мероприятия будут проходить с февраля по май 2022 года.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" в 2019 году получило лицензию на образовательную деятельность по программам обучения населения первой помощи и подготовке инструкторов. После прохождения программы добровольцы работают помощниками медицинских служб и бригад "скорой помощи" на культурных и спортивных мероприятиях.

Напомним, что в Петербурге также действует проект "Подвези врача". Автоволонтеры помогают развозить медиков на вызовы пациентов.

Фото: Piter.TV