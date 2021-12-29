Проект "Подвези врача" запустил бота для быстрого приема заявок

В системе размещаются заявки от поликлиник. После авторизации в качестве волонтера и выбора района Петербурга, можно увидеть список заявок.

Проект "Подвези врача" запустил бота в Telegram, помогающего быстрее принимать заявки от поликлиник и передавать их волонтёрам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодёжной политике.

В системе размещаются заявки от поликлиник. После авторизации в качестве волонтера и выбора района Петербурга, можно увидеть список заявок. Чтобы выехать, волонтер связывается с ответственным и в назначенное время подвозит врача в нужное место.

Проект "Подвези врача" был запущен в ноябре 2020 года. Волонтёры проекта помогают участковым врачам добраться до пациентов на домашние вызовы.

Ранее Смольный призвал петербуржцев с авто помогать врачам.

Фото: ВКонтакте / Подвези врача