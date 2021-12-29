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Смольный призвал петербуржцев с авто помогать врачам
Сегодня, 15:58
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Смольный призвал петербуржцев с авто помогать врачам

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В Петербурге ищут автоволонтеров.

В среду, 26 января, в пресс-службе Смольного сообщили, что проект "Подвези врача" вновь начал работу из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан помогать врачам и напомнил, что помощь волонтеров всегда важна и востребована. Сейчас выросла потребность в помощи автоволонтеров, чтобы участковые врачи могли быстрее добраться на вызовы к пациентам, а заболевшие – скорее получать медицинскую помощь.

Известно, что с начала работы проекта в нем приняли участие около 200 горожан. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо отправить заявку на сайте.

Фото: Piter.tv

Теги: автоволонтеры, волонтеры, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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