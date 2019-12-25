Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

Как пишет норвежское издание VG, связавшееся с Financial Times, там отказались выполнить просьбу премьера.

Официальные власти из Осло попросили британскую газету The Financial Times исправить статью о телефонном разговоре премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с российским коллегой Владимиром Путиным. В эфире местного телеканала TV2 глава местного правительства уточнил, что в публикации содержится неправда.

Речь идет об иностранном материале в СМИ от 27 октября. В рамках статьи автор утверждал, что большую часть беседы российский политический лидер якобы посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Неназванные источники британской газеты заявили, что европейцам из двух стран якобы пришлось выслушать длинную речь Владимира Путина о первопричинах вооруженного конфликта на Украине вместо обсуждения важнейших вопросов о завершении противостояния.

Премьер-министр Норвегии позже уточнил, что глава Кремля изложил позицию по сложившейся ситуации и проанализировал события с 2014 года по настоящее время. Политик заметил, что утверждение западной газеты оказалось неправильным. Он также не согласился с тем, что ему и Стуббу не дали достаточно возможности высказаться.

Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

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