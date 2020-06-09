В Кронштадте готовятся открыть детский палаточный комплекс и парк с маяком

Объекты благоустройства появятся в городе благодаря проекту "Остров фортов".

Территория Кронштадта может сильно измениться благодаря проекту АНО "Остров фортов". Как рассказал "Петербургский дневник", проект предполагает благоустройство территории у Каботажной гавани, создание кластера с общественными пространствами, а также образовательных и социальных объектов.

По словам члена рабочей группы по созданию кронштадтского туристско-рекреационного кластера Ксении Шойгу, проект позволит городу динамично развиваться. С восстановлением эпидситуации в Кронштадте откроют учебно-тренировочный палаточный комплекс для детей, где каждая смена будет посвящена отдельной теме. Одна смена вместит 160 ребят, специалисты познакомят их с различными специальностями и привьют практические навыки. К концу июля, ко Дню ВМФ, на территории города откроется также первая очередь музейно-исторического парка площадью шесть гектаров, где расположится Аллея героев российского флота.

Кроме того, в парке установят панорамные качели на 28 человек, обустроят детскую площадку, амфитеатр и площадку для мероприятий и шестиметровый маяк с прожектором.

В "Метрострое" показали фото строительства станции "Горный институт".

Фото: АНО "Остров фортов" / "Петербургский дневник"