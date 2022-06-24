В Смольном показали, как испытывают асфальт на прочность перед его применением

Специальный аппарат имитирует движение транспорта.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры показали, как испытывают асфальт на прочность. Для этого используют "Гамбургское колесо".

Испытания проходят в лаборатории "Дирекции транспортного строительства". Колесо обеспечивает нагрузку на асфальт. Установка моделирует 20 тысяч проходов колеса машины за 6 часов при температура +60 градусов.

В ведомстве отметили, что аппарат используется передовыми лабораториями, чтобы определить сопротивление горячих асфальтовых смесей к колейности и повреждениям от влаги. Колесо назвали Гамбургским потому, что методику испытания придумали именно там.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на дорожные проекты в Петербурге выделили 13 млрд рублей

Видео: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга