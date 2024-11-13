Стало известно, как часто петербуржцы скрывают свои покупки от близких

Мужчины оказались более терпимыми к тайным покупкам своих супруг.

Большинство (77%) жителей Северной столицы иногда скрывают свои покупки от мужа или жены. При этом "тайные мотивы" у мужчин и женщин различаются, – выяснили в "Вечернем Санкт-Петербурге".

Согласно данным опроса, проведенного среди петербуржцев специалистами сервисов Mamba и СДЭК, супруги в принципе склонны умалчивать о тратах из совместного бюджета на "серьезные" покупки.

Мужчины нередко (47%) прячут нежеланную супругой покупку в гараже. Зачастую это автозапчасти или аксессуары для авто, реже – инструменты и товары для дома (30%), обувь и одежда (22%), а также товары для хобби (24%) и электроника (22%).

Женщины в свою очередь чаще умалчивают о покупках товаров для красоты. О новой туши или креме иногда не сообщают супругу порядка 62% опрошенных. Утаивают новую одежду или обувь 55% женщин. Следом идут безделушки для хозяйства (о них не сообщают мужу 31% петербурженок), подарки для близких людей (22%) и походы в косметологические салоны (20%).

При этом, согласно результатам опроса, мужчины терпимее относятся к "тайным покупкам" своих супруг. Так, выяснилось, что почти половина (42% опрошенных) не против того, чтобы жена покупала желаемое. В свою очередь ровно половина женщин оказалась не столь толерантна к таинственным тратам своих мужей.

Ранее мы писали, что женщины в принципе чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи.

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