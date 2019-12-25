Врач рассказал о правильном употреблении фастфуда без вреда для здоровья

Фастфуд можно есть 1-2 раза в неделю без вреда для здоровья.

Американский врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац заявил, что употребление фастфуда 1-2 раза в неделю не нанесет существенного вреда здоровью, если в остальное время человек ест полезную пищу. Об этом он рассказал в интервью порталу Blue Zones.

Специалист подчеркнул, что основную часть рациона человека должны составлять овощи, фрукты, злаки и цельнозерновые крупы. Но если человек имеет хронические заболевания, даже редкое употребление фастфуда может увеличивать риск ухудшения болезней.

Также Дэвид Кац предупредил, что у людей, употребляющих фастфуд более двух раз в неделю, чаще диагностируют ожирение и сахарный диабет II типа.

Недавнов доктор Мясников назвал полезные качества фастфуда.

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