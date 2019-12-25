Стало известно, как будут работать школы Петербурга в сентябре

Праздничные линейки состоятся в День знаний, но пройдут они только для 1 и 11 классов.

Врио председателя Комитета по образованию Ирина Асланян рассказала, как будут работать петербургские школы в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Праздничные линейки состоятся в День знаний, но пройдут они только для 1 и 11 классов. Мероприятия будут проходить на улице или в актовых залах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В новом учебном году школы возобновят работу в очном режиме. В школах в санузлах, пищеблоках, на входах в саму школу должны быть установлены дезинфекторы.

Для сокращения контактов за классами закрепят отдельные помещения. В предметные кабинеты, спортзал, бассейн и столовую дети будут ходить по графику.

Спрос на школьную форму в Петербурге не упал.

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