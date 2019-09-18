Спрос на школьную форму в Петербурге не упал

При том, что до сих пор не известно, смогут ли школьники вернуться в школу с 1 сентября.

Петербургские родители сомневаются, начнутся ли занятия в школах 1 сентября, однако на продажи школьной формы это не повлияло. Об этом сообщила Gazeta.SPb.ru.

По словам менеджера одного из магазинов по продаже школьной формы, родители детей сейчас чаще всего покупают классическую форму, бомберы, худи и свитшоты берут не так часто.

Как отметила руководитель одного из швейных производств, петербуржцы отдают предпочтения синему цвету, натуральным тканям. Она отметила, что количество заказов не снизилось, поступать они стали еще до введения ограничений.

Школы Ленобласти проведут линейки в День знаний.

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