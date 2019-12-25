Школы Ленобласти проведут линейки в День знаний

Учеба также перейдет в очный режим.

Школы Ленинградской области традиционно откроют свои двери для учеников 1 сентября. В День знаний в регионе состоятся торжественные линейки и пройдут первые уроки. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства со ссылкой на главу регионального комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова.

После праздника все школьные занятия снова будут проходить очно. Предположительно, такое же решение будет принято в большинстве регионов страны.

Отметим, что в 2020 году в Ленинградской области насчитывается почти 21 тысяча новых первоклассников.

Ранее мы рассказали о том, что на выборы губернатора Ленобласти баллотируются 5 кандидатов.

Фото: Piter.TV