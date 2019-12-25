На выборы губернатора Ленобласти баллотируются 5 кандидатов

Окончательный список представит Леноблизбирком.

В среду, 29 июля, был закончен прием документов кандидатов в губернаторы 47-ого региона. Всего на место главы Ленинградской области претендуют 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Так, наибольшее количество подписей собрали представитель ЛДПР Андрей Лебедев, член партии "Гражданская платформа", Александр Габитов, коммунист Вадим Гришков, депутат областного ЗакСа от партии "Справедливая Россия" Александр Перминов и действующий глава региона Александр Дрозденко, который выступает кандидатом от "Единой России".

Сотрудники Леноблизбиркома сформируют окончательный список кандидатов в ближайшее время. День голосования назначен на 13 сентября.

Напомним, что ранее из предвыборной гонки выбыли представители партии "Социальная защита" и "Родина". Их документы не были одобрены из-за недостаточного количества подписей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области