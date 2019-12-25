Член партии "Родина" выбыл из предвыборной гонки в Ленобласти

Валерий Шишкаренко не смог собрать достаточное количество подписей.

В среду, 29 июля, кандидат в губернаторы Ленинградской области от партии "Родина" Валерий Шишкареко объявил о снятии собственной кандидатуры. Об этом сообщила "Фонтанка".

В качестве главной причины отказа от борьбы бывший кандидат обозначил недобор подписей – ему удалось заручится поддержкой только 86 человек из 155.

Кроме того, Шинкаренко упомянул коммунистическую партию, которая также испытывает трудности со сбором подписей в заданные сроки.

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Фото: rodina.ru