Александр Дрозденко подал документы в Леноблизбирком

Нынешний глава региона будет участвовать в губернаторских выборах осенью.

В понедельник, 27 июля, действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал документы для регистрации своей кандидатуры на губернаторские выборы в сентябре в Леноблизбирком. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Напомним, что Александр Дрозденко будет представлять партию "Единая Россия". Ответ на заявку дадут в течение 10 дней.

Жители региона смогут отдать свой голос за наиболее близкого им кандидата 13 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что муниципальные образования Ленобласти получат 173 миллионов рублей на благоустройство.

Фото: Пресс-служба Леноблизбиркома