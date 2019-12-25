Муниципальные образования Ленобласти получат 173 миллионов рублей на благоустройство

Соотвествующие поручение поступило от Александра Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить дополнительные средства из регионального бюджета на проведение благоустройства в 10 муниципальных образованиях. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Территории, на которых пройдут работы, были выбраны в результате конкурса. Так, специалистам предстоит воплотить в жизнь проекты Сосновоборского парка и городского пляжа в Сясьстрое Волховского района, сквера в Киришах, парка в Лебяжьем Ломоносовского района, парка в Каменногорске Выборгского района, парка имени Ленина в Вознесенье Подпорожского района, а также набережной Ладожской флотилии в Новой Ладоге Волховского района.

Ожидается, что мероприятия по благоустройству начнутся в конце августа.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти утвердили союз производителей молочной продукции.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области