В Ленобласти утвердили союз производителей молочной продукции

Регион занимает первое место среди субъектов страны по поставкам молока.

Во вторник, 28 июля, состоялось собрание представителей предприятий Ленинградской области по производству молока. В ходе встречи было утверждено соглашение о создании единого регионального союза для отрасли. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Председателем новой организации назначен президент Концертна "Детскосельский" Юрий Багринец. По словам руководителя, в союз войдут самые передовые хозяйства, которые будут принимать правильные решения в условиях конкуренции.

Отметим, что в общей сложности на территории региона в молочной отрасли заняты 90 предприятий. Более того, Ленинградская область лидирует по производительности молока в стране, производя 8608 килограммов молока в год.

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