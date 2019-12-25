В Тайцах ремонтируют бизнес-инкубатор для предпринимателей

Мероприятия продлятся до осени2022 года.

В бизнес-инкубаторе поселка Тайцы Гатчинского района начался капитальный ремонт. Мероприятия завершатся осенью 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Центр, предназначенный для областных предпринимателей, сможет предоставить помещения 56 представителям малого и среднего бизнеса. Уже известно, что некоторые кабинеты займут представители мебельных мастерских, парикмахерской, фирмы по пошиву одежды, аптеки и несколько представителей торговли.

На ремонт было затрачено 11 миллион рублей. Планируется, что за 2 года рабочие приведут в порядок кровлю и фасад здания, обустроят инженерные сети, создадут несколько новых помещений - гардероб и зону отдыха, а также установят лифтовую кабину. Также у бизнес-инкубатора появится собственная парковка на 44 автомобиля.

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Фото: Piter.TV