Комтранс Петербурга рассказал, как будет работать транспорт в ноябрьские праздники

Также стало известно расписание поездов пригородного сообщения.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали о работе общественного транспорта и поездов пригородного сообщения в период ноябрьских праздников.

Так, автобусы, троллейбусы и трамваи 31 октября будут ходить по графику буднего дня, 1 ноября – по расписанию пятницы, а со 2 по 4 ноября – по графику воскресенья. Метро: 1 и 2 ноября – по расписанию буднего дня, 3 и 4 ноября – по графику выходного.

Пригородные электропоезда будут работать: 31 октября – по графику четверга, 1 ноября – по графику пятницы, 2 и 3 ноября – по графику субботы, 4 ноября – по графику воскресенья. Пресс-служба комтранса Петербурга

Ранее на Piter.TV: к проекту ЕКП с начала года присоединились около 200 тыс. жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV