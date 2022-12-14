  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К проекту ЕКП с начала года присоединились около 200 тыс. жителей Петербурга
Сегодня, 16:52
48
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К проекту ЕКП с начала года присоединились около 200 тыс. жителей Петербурга

0 0

Отмечается, что подъем интереса связан с проектом "Серебряный возраст".

С начала 2025 года число держателей "Единой карты петербуржца" увеличилось на 21,5%, составив 197 тыс. горожан. Сегодня ЕКП пользуются 1,9 млн человек, сообщили в Смольном 10 октября. 

Отмечается, что подъем интереса связан с проектом "Серебряный возраст". С момента запуска эмиссии "серебряных" ЕКП их владельцами стали 195 тыс. местных жителей. С марта петербуржцы старшего поколения могут оформить электронный сертификат на покупку билетов в 39 крупнейших музеев. 

Проект ЕКП востребован и приносит реальную пользу горожанам. Он учитывает возрастные особенности и развивается с интересами жителей разных поколений. Мы видим большой отклик у людей "серебряного возраста". 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будущие водители троллейбусов получили рекордную стипендию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: екп, серебряный возраст
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии