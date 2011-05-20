В Петербурге будущие водители троллейбусов получили рекордную стипендию

Студенты Горэлектротранса теперь получают больше на пассажирской практике.

В Санкт-Петербурге с 1 октября увеличена стипендия для студентов, обучающихся на водителей троллейбусов в учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Рост составил почти 60%, и теперь размер выплат на пассажирской практике достигает 73 383 руб.

Это уже второе повышение стипендии в 2025 году. Ранее, с 1 января, студенты УКК ГЭТ также получили дополнительную материальную поддержку. В общей сложности выплаты выросли на фоне повышения зарплат в Горэлектротрансе на 20%.

Обучение на водителя троллейбуса в комбинате проходит круглогодично, группы формируются регулярно. Студенты получают теоретические знания, практику вождения и возможность прохождения пассажирской практики с повышенной стипендией.

Материальная поддержка касается всех начинающих водителей трамваев и троллейбусов, что должно стимулировать привлечение новых специалистов и повышение качества подготовки кадров для городского транспорта.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)