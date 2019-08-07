Как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники

В Ленинградском зоопарке рассказали, как учреждение будет работать в новогодние праздники, с 31 декабря до 8 января.

Зоопарк 31 декабря откроется в 10:00, завершит работу к 15:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 14:00.

Режим работы 1 января: 12:00-20:00, кассы и вход закроются в 19:00. Со 2 января учреждение заработает в обычном режиме, с 10:00 до 20:00.

Круг катания будет закрыт 31 декабря, 1 января он откроет свои двери в 12:00, перестанет работать в 17:00. Перерыв – с 14:00 до 15:00. Со 2 января – в штатном режиме, с 11:00 до 17:00.

Кафе 31 декабря заработает с 11:00, закроется в 15:00, а 1 января не будет работать. Со 2 января – также в обычном режиме, с 11:00 до 19:00.

Детская контактная площадка с козами станет доступной 31 декабря с 10:00 до 14:00 без перерыва, а 1 января – с 12:00 до 15:30, перерыв – с 13:00 до 14:00. Со 2 января будет работать в обычном режиме, с 10:00 до 15:30.

А сувенирный киоск на первом этаже павильона "Экзотариум" будет закрыт 31 декабря и 1 января, вновь он откроется со 2 января.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита, чтобы посещение Ленинградского зоопарка оставило только хорошие впечатления. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка