Стало известно, как будет проходить ЕГЭ в Ленобласти

В этом году, как и в 2020, выпускники, не планирующие поступать в вуз, будут сдавать только русский язык и математику.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов на пресс-конференции в "Интерфакс" рассказал об особенностях проведения ЕГЭ в этом году.

В этом году, как и в 2020, выпускники, не планирующие поступать в вуз, будут сдавать только русский язык и математику. Для поступления в высшее учебное заведение понадобится сдать русский язык и профильные предметы. Выпускники 9 классов будут сдавать русский и математику, а вместо профильных экзаменов напишут контрольную работу по предмету на выбор.

ЕГЭ в Ленобласти будет проходить с 31 мая по 2 июля. Второй этап — с 12 по 17 июля. Впервые экзамен по информатике будет проводится в онлайн-режиме, в два потока, и продлится два дня.

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