МЧС дало петербуржцам рекомендации по питьевому режиму в периоды жаркой погоды

"Обильное питье" означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150%.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 июля ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Северной столицы соблюдать питьевой режим.

"Обильное питье" означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150%, т. е. около 2 литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный, можно подслащенный или подкисленный), кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас. МЧС по Петербургу

В жаркую погоду человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. При этом специалисты МЧС отмечают, что избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход. Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей (20-50 ммоль на литр напитка) уменьшает потерю жидкости и облегчает процесс восстановления водного баланса.

При возникновении любой ЧС необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv