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22 июля в Петербурге воздух прогреется до +30 градусов
Сегодня, 8:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

22 июля в Петербурге воздух прогреется до +30 градусов

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За погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона.

Перед выходными за погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 июля в Петербурге +28…+30, по Ленобласти +26…+31 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди, что ограничит дневной прогрев.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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