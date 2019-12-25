22 июля в Петербурге воздух прогреется до +30 градусов

За погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона.

Перед выходными за погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 июля в Петербурге +28…+30, по Ленобласти +26…+31 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди, что ограничит дневной прогрев.

Фото: Piter.tv