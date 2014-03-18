Дорожники рассказали, что асфальт на КАД такой же, как в Финляндии

Замначальника ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" заявил, что КАД от пробок и колейности избавит только снижение нагрузок.

В Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) уложен асфальт такого же качества, как в Финляндии. Быстрый износ дорожного покрытия и образование колейности – это следствие загруженности трассы. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил замначальника ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" Владимир Анищенко.

Анищенко заявил, что КАД от пробок и колейности избавит только снижение нагрузок.

Дело не в "плохом" асфальте, как любят заявить наши автомобилисты, а в физико-химических процессах. Асфальт у нас ничуть не хуже, чем в Финляндии. Это подтверждено результатами испытаний самих же финнов. Владимир Анищенко, замначальника ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Специалист также рассказал, что проектная интенсивность на наиболее загруженном южном участке КАД в 2020 году должна была составить 100 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях по всем полосам. В итоге, каждый день там ездят до 37 тысяч автомобилей только по одной полосе.

Анищенко добавил, что кольцевая уже давно работает в режиме перегруза.

Петербург рассчитывает прекратить платить оператору за ЗСД уже в 2022 году. Западный скоростной диаметр (ЗСД) начнет приносить сверхприбыль в четвертом квартале 2022 года.

Фото: spb-guide.ru