Высокое качество воды в Петербурге подтвердили свыше 200 тыс. исследований
Сегодня, 15:30
Воду оценивают по 110 показателям на всех этапах движения.

Более 200 тыс. исследований подтвердили высокое качество воды в Петербурге в 2025 году. Их проводили по Программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, сообщили в городском комитете по энергетике 19 января. 

Воду оценивают по 110 показателям на всех этапах движения – от водоисточника до потребителя, включая станции очистки и распределительную сеть. В программу входят 396 контрольных точек. 

Фото: пресс-служба петербургского "Водоканала" 

