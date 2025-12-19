Высокое качество воды в Петербурге подтвердили свыше 200 тыс. исследований

Воду оценивают по 110 показателям на всех этапах движения.

Более 200 тыс. исследований подтвердили высокое качество воды в Петербурге в 2025 году. Их проводили по Программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, сообщили в городском комитете по энергетике 19 января.

Воду оценивают по 110 показателям на всех этапах движения – от водоисточника до потребителя, включая станции очистки и распределительную сеть. В программу входят 396 контрольных точек.

Ранее мы рассказывали о том, что засор из-за комка текстиля в унитазе парализовал канализацию на Школьной улице. Аварию ликвидировали сотрудники петербургского "Водоканала". Специалисты настоятельно просят горожан смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

Фото: пресс-служба петербургского "Водоканала"