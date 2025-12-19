Засор из-за комка текстиля в унитазе парализовал канализацию дома на Школьной улице

Специалисты Водоканала оперативно ликвидировали аварию.

Крупный засор канализационной сети в Приморском районе Санкт-Петербурга привел к сбоям в работе системы. Инцидент произошёл 17 января в доме 6, корпус А на Школьной улице, сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

В диспетчерскую службу поступил сигнал о неисправности. Прибывшие на место аварийные бригады обнаружили и ликвидировали серьёзную закупорку, причиной которой стал огромный комок текстильных волокон, смытый в унитаз. Работы по устранению пробки были завершены к 17:20, и в настоящее время канализация функционирует в штатном режиме.

В пресс-службе предприятия напомнили, что подобные инциденты регулярно происходят из-за нарушения правил пользования канализацией. Специалисты настоятельно просят петербуржцев смывать в унитаз только водорастворимую туалетную бумагу.

В унитаз ни в коем случае нельзя бросать тряпки, влажные салфетки, гигиенические принадлежности, остатки пищи, жир, строительный мусор и другие посторонние предметы. Водоканал Санкт-Петербурга

Они напомнили, что канализация предназначена исключительно для транспортировки сточных вод, а попадание твёрдых отходов приводит к образованию пробок, авариям и дорогостоящему ремонту.

