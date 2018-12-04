Ленобласть вошла в десятку регионов РФ по качеству образования

Регион отличился высокими показателями сразу по нескольким направлениям.

Образовательная система Ленинградской области заслужила признание и заняла место в десятке лучших регионов по качеству жизни, согласно рейтингу, составленному Агентством стратегических инициатив. Эта информация была предоставлена пресс-службой областной администрации.

Регион отличился высокими показателями сразу по нескольким направлениям. К ним относятся: качество среднего профессионального образования, стабильность педагогического состава, внедрение современных технологий и оборудования в образовательный процесс, высокий процент учащихся, занимающихся в первую смену, охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, а также доступность учебных материалов для школьников относительно доходов населения.

Кроме того, в Ленинградской области создано 28 центров для проведения экзамена по русскому языку для детей-иностранцев. С текущего момента, согласно новому закону, успешное завершение тестирования станет обязательным условием для приема в первый класс. Тестирование пройдет в три этапа: 15-16 мая, 20-21 августа и 6 ноября. Дети, сдавшие экзамен успешно, будут зачислены в школу.

Ранее жителям Ленобласти напомнили о запрете пала травы.

Фото: Piter.TV