Во Всеволожском районе мужчина приставал к детям в кустах

Через час по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 46-летний житель Петербурга.

Подозреваемый в педофилии задержан во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности стали известны Piter.tv

В полицию 10 июля поступила информация о том, что в СНТ "Бригантина" к детям пристаёт неизвестный мужчина. Правоохранители уточнили, что неизвестный под предлогом фотосъёмки завел в кусты 10-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, где совершил в отношении них развратные действия. Дети убежали после этого.

Через час по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 46-летний житель Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сестрорецке дедушку подозревают в педофилии в избиении 8-летней внучки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)