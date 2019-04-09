В Сестрорецке дедушку подозревают в педофилии в избиении 8-летней внучки

Мать девочки написала заявление на свёкра.

Житель Курортного района Петербурга подозревается в педофилии и рукоприкладстве по отношению к своей внучке. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне 8-летнюю девочку в больницу привезла её мама. У ребёнка диагностировали ушиб мягких тканей головы, застарелую рану правого плечу и застарелую гематому ног.

Со слов самой девочки, 4 июля вечером в Сестрорецке 62-летний дедушка ударил её по голове и на следующий день избил. Также девочка рассказала, что уже на протяжении года родственник совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Пенсионера задержали. В этот же день мать девочки написала заявление на свёкра. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее полицейские задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Парголово.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)