В Петербург не пустили 26 тонн изюма из Индии

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре партии сушеного винограда из Индии были обнаружены живые имаго насекомого.
При проведении лабораторных исследований обнаруженные насекомые были идентифицированы как многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)).
Ввоз 26 тонн изюма на территорию России запрещен.
Ранее в Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки.
Фото: unsplash
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