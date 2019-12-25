В Петербург не пустили 26 тонн изюма из Индии

В партии изюма были обнаружены насекомые.

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре партии сушеного винограда из Индии были обнаружены живые имаго насекомого.

При проведении лабораторных исследований обнаруженные насекомые были идентифицированы как многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)).

Ввоз 26 тонн изюма на территорию России запрещен.

Ранее в Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки.

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