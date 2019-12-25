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В Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки
Сегодня, 10:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки

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Согласно экспертизе, партия чая была заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew).

В Петербурге в партии шриланкийского черного чая обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки. Партия чая следовала в Ленинградскую область, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В морском порту в Санкт-Петербурге при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии черного чая общим весом 14,3 тонны, произведенной на Шри-Ланке, было обнаружено живое имаго насекомого.

Согласно экспертизе, партия чая была заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew).

Выпуск шриланкийского черного чая на территорию РФ был запрещён. Партия груза отправлена по решению собственника на обеззараживание.

Ранее в Петербург запретили ввоз более 1 тонны просо из Китая.

Фото: pxhere

Теги: россельхознадзор, чай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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