В Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки

Согласно экспертизе, партия чая была заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew).

В Петербурге в партии шриланкийского черного чая обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки. Партия чая следовала в Ленинградскую область, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В морском порту в Санкт-Петербурге при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии черного чая общим весом 14,3 тонны, произведенной на Шри-Ланке, было обнаружено живое имаго насекомого.

Согласно экспертизе, партия чая была заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew).

Выпуск шриланкийского черного чая на территорию РФ был запрещён. Партия груза отправлена по решению собственника на обеззараживание.

Ранее в Петербург запретили ввоз более 1 тонны просо из Китая.

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