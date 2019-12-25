В Петербург не пустили 14,3 тонны зараженного чая из Шри-Ланки

В Петербурге в партии шриланкийского черного чая обнаружили имаго многоядной мухи-горбатки. Партия чая следовала в Ленинградскую область, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В морском порту в Санкт-Петербурге при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии черного чая общим весом 14,3 тонны, произведенной на Шри-Ланке, было обнаружено живое имаго насекомого.
Согласно экспертизе, партия чая была заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew).
Выпуск шриланкийского черного чая на территорию РФ был запрещён. Партия груза отправлена по решению собственника на обеззараживание.
Ранее в Петербург запретили ввоз более 1 тонны просо из Китая.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все