В Петербург запретили ввоз более 1 тонны просо из Китая

На партию просо отсутствовал протокол испытаний.

Должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Петербурга запрещён ввоз 1,1 тонны колосьев просо из Китая. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

На партию просо отсутствовал протокол испытаний и декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна". Кроме того, на перевозимую продукцию не был оформлен сопроводительный документ идентификации зерна (СДИЗ), что также является нарушением и свидетельствует о попытке ввоза потенциально небезопасного товара.

Ввоз более 1 тонны зерновой культуры на территорию РФ запрещен.

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