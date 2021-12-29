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В двух районах Петербурга задержали женщин с наркотиками
Сегодня, 9:26
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В двух районах Петербурга задержали женщин с наркотиками

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Подозреваемых задержали в Центральном и Курортном районах Петербурга.

В двух районах Петербурга были задержаны женщины с партиями наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Центральном районе у дома по Большой Московской улице была задержана 37-летняя женщина, у которой обнаружено и изъято 294,6 грамма амфетамина. Возбуждено уголовное дело. 

В Курортном районе на парковке, в 670 метрах от дома 2 корпус 23 по улице Жемчужной, была задержана 23-летняя девушка, у которой изъяли 300,4 грамма мефедрона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пулково был задержан гражданин Бразилии, который пытался провезти марихуану.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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