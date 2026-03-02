  1. Главная
Сегодня, 11:25
На Ладожском вокзале задержали пассажира с килограммом наркотиков

Было установлено, что его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В Петербурге на Ладожском вокзале задержали пассажира поезда в Ижевск, который хотел провезти килограмм запрещенных веществ. Наркотики злоумышленник поместил в упаковку из-под сока, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В сумке 48-летнего уроженца Кировской области нашли восемь пакетов с веществом коричневого цвета. Было установлено, что его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Задержанный помещен под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что "сотрудников ФСБ" задержали за вымогательство и наркотики в Петербурге. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ладожский вокзал, наркотики
