На Ладожском вокзале задержали пассажира с килограммом наркотиков

В Петербурге на Ладожском вокзале задержали пассажира поезда в Ижевск, который хотел провезти килограмм запрещенных веществ. Наркотики злоумышленник поместил в упаковку из-под сока, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В сумке 48-летнего уроженца Кировской области нашли восемь пакетов с веществом коричневого цвета. Было установлено, что его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Задержанный помещен под стражу.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО