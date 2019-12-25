В этом году приставы лишили должников Ленобласти имущества на 2,2 млрд рублей

Самые дорогие арестованные объекты недвижимости – земельные участки во Всеволожском районе.

За девять месяцев 2025 года приставы Ленобласти произвели 3,6 тыс. арестов движимого и недвижимого имущества должников на общую сумму в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в УФССП России по региону накануне.

Имущество на 1,2 млрд рублей оценено и передано на реализацию, а стоимость имущества, переданного взыскателям в счет погашения задолженности, – 233 млн рублей. От должников в структурные подразделения управления поступило свыше 336 ходатайств о самостоятельной реализации арестованного имущества.

Самые дорогие арестованные объекты недвижимости – земельные участки во Всеволожском районе, самое дорогостоящее принудительно реализованное транспортное средство – машина BMW.

Принудительная реализация арестованного имущества в рамках исполнительных производств – крайняя мера, которая применяется в интересах взыскателей и при отсутствии у должников других источников для погашения долга. Пресс-служба УФССП России по Ленобласти

