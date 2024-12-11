Из квартиры жителя Васильевского острова полицейские изъяли почти 300 граммов "соли"

Ещё 7 января 2025 года полицейские за потребление наркотических средств у дома 37 по улице Репина задержали 21-летнего петербуржца и 23-летнего жителя Новгородской области.

Полицейские изъяли "соль" из квартиры жителя Васильевского острова. Подробности сообщили в правоохранительных органах.

Ещё 7 января 2025 года полицейские за потребление наркотических средств у дома 37 по улице Репина задержали 21-летнего петербуржца и 23-летнего жителя Новгородской области. У одного из них при себе был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с веществом бежевого цвета. Молодые люди были доставлены в полицию, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Также было установлено, что в изъятом пакетике содержится 0,97 грамма мефедрона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

В результате обыска, проведенного по месту проживания одного из фигурантов, в квартире дома 36 по 1-й линии В.О., полицейские обнаружили и изъяли еще 2 прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Согласно экспертизе, это мефедрон весом 287,8 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ. Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ещё один петербуржец оборудовал в гараже в Сосновом Бору нарколабораторию.

Фото: Piter.tv