У пенсионера из Парголово изъяли подаренный в 90-х самодельный револьвер
Сегодня, 12:50
У пенсионера из Парголово изъяли подаренный в 90-х самодельный револьвер

Оружие подарил генеральный директор одного из крупнейших кондитерских предприятий.

Правоохранители изъяли самодельный револьвер и 47 патронов к нему у пенсионера из Выборгского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пистолет обнаружили 30 октября в доме 85-летнего мужчины на Пляжевой улице в Парголово. Владелец пояснил, что оружие подарил ему в 1990-х годах генеральный директор одного из крупнейших кондитерских предприятий. 

Согласно результатам экспертизы изъятое является пригодным для стрельбы 9-миллиметровым револьвером. Мужчина опрошен, проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что схрон оружия и боеприпасов обнаружен в гараже жителя Выборга. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

