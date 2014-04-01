В Колпино извращенец приставал к школьнице в примерочной

В Колпино мужчину задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама 12-летней девочки. Она сообщила, что 27 марта в период с 11:30 до 11:40 незнакомец приставал к девочке в примерочной магазина. По подозрению был задержан 38-летний мужчина.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленобласти задержали троих санитаров за секс со школьницами.
Фото: Piter.tv
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