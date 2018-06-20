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Названы самые активные любители ночной жизни среди туристов в Петербурге
Сегодня, 12:40
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Rybka123

Названы самые активные любители ночной жизни среди туристов в Петербурге

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Наибольше популярностью у гостей Северной Столицы пользуется заведения на Лиговском проспекте, Казанской и Садовой улицах.

Американские туристы чаще больше других гостей Санкт-Петербурга интересуются ночной жизнью города. Об этом свидетельствуют данный мобильного приложения "Петербург 24".

Второе и третье место заняли жители Белоруссии и Израиля, а ниже расположились туристы из Эстонии, Казахстана, Германии, Китая, Узбекистана, Финляндии и Нидерландов.

Согласно исследованию наибольшей популярностью у гостей Северной Столицы пользуется заведения на Лиговском проспекте, Казанской и Садовой улицах. Среди них туристы чаще всего посещают бары, которые работают до 6 часов утра. Меньше всего гостям нравятся питейные места с режимом работы до 2-4 часов утра.

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Фото: открытые источники 

Теги: казанская улица, лиговский проспект, ночная жизнь петербурга, садовая улица, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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