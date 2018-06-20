Опубликована программа VI Фестиваля ледоколов

Событие пройдёт в Петербурге с 4 по 5 мая.

В дни майских выходных, 4 и 5 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт одно из главных городских событий весны – VI Фестиваль Ледоколов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Торжественное открытие состоится на основной сцене – набережной Лейтенанта Шмидта напротив 18-19-й линий Васильевского острова 4 мая в 13:00. За полчаса до открытия капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" поприветствует ледоколы на катере.

В течение двух дней (4-5 мая) с 12:00 до 20:00 будут проходить различные мероприятия.

В Фестивале примут участие действующие ледоколы "Капитан Сорокин", "Мудьюг", "Иван Крузенштерн", "Санкт-Петербург", а Музей "Ледокол "Красин" предложит гостям праздника особую программу посещения. На ледоколах ФГУП "Росморпорт" будут проводиться бесплатные обзорные экскурсии.

Площадки Фестиваля разместятся вдоль набережного Лейтенанта Шмидта от 14 до 21 линии Васильевского острова, а также на Английской набережной ниже Благовещенского моста.

Традиционно 5 мая в акватории Большой Невы в 14:30 состоится "Вальс буксиров". После этого ледоколы "попрощаются" с жителями и гостями Петербурга протяжным гудком.

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Видео: YouTube