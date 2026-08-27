Известные петербуржцы вспомнили любимые школьные предметы перед началом учебного года

Также знаменитости поделились архивными фотографиями.

В преддверии нового учебного года политики, общественные деятели и артисты Петербурга рассказали изданию "Петербургский дневник" о своих предпочтениях в школе и поделились архивными фотографиями.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский отметил, что его главным увлечением была физическая культура. Он сообщил, что много играл в баскетбол, а любовь к спорту сохранил до сих пор, продолжая играть в хоккей, теннис и сдавать нормативы ГТО. Особое место в его жизни занимает футбол, так как он возглавляет Федерацию футбола города. По словам спикера, именно благодаря спорту у него сложились отношения с химией: учитель Константин Эдуардович заметил отсутствие интереса к формулам и решил найти подход через спортзал, играя с ним в баскетбол для установления контакта. Также Бельский упомянул уроки пения, где чувствовал себя уверенно, полагая, что успех зависит от громкости исполнения. Однако самым важным со школьных лет он назвал привычку работать на общий результат и понимание ценности сильного наставника.

Депутат Госдумы Николай Валуев признался, что предпочитал историю, географию, русский язык, астрономию и биологию. Он пояснил, что старался узнавать информацию не из учебников, так как по натуре является путешественником и хотел видеть всё своими глазами.

Сергей Боярский рассказал, что его вкусы менялись в зависимости от школы. В музыкальной школе при Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова он любил сольфеджио благодаря учителю, которая привила интерес к предмету. Он вспомнил, как на переменах одноклассники парами пропевали домашние задания, стремясь получить одобрение педагога. Во Второй гимназии, куда он перешел в седьмом классе, любимого предмета уже не было – ему нравились биология, география, языки и точные науки.

Павел Крупник выделял историю и литературу, но безусловным фаворитом называл физкультуру. Он считает, что спорт воспитывает характер, выносливость и напор, необходимые для достижения целей. Работу в Законодательном собрании он сравнил со спортом высших достижений, где от побед команды зависит благополучие города.

Руководитель исполкома Народного фронта Екатерина Кондратьева выбрала литературу. Она подчеркнула, что этот предмет научил её понимать людей, замечать нюансы и чувствовать контекст, что сейчас помогает ей выстраивать диалог с разными людьми.

Музыкант Олег Гаркуша оценил свои успехи как средние, назвав любимыми историю и литературу. С седьмого класса он увлекся кинематографом, написав трактат о Чарли Чаплине, который, по словам его классной руководительницы Тамары Максимовны, хранится у неё до сих пор. В тот же период началось его увлечение музыкой и коллекционирование пластинок.

Ранее мы сообщили о том, что сборы в школу в Петербурге подорожали на 11% и обойдутся почти в 20 тыс. рублей.

Коллаж: "Петербургский дневник"

