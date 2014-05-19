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Задержан мужчина, который изрисовал электрички на пяти станциях в Петербурге и Ленобласти

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Правонарушителю вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские вычислили в Петербурге вандала, который изрисовал электропоезда на пяти станциях. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 28 апреля. 

Уточняется, что 27-летний мужчина ранее судим за кражу. Он раскрашивал вагоны как на территории города, так и в Ленобласти. В квартире злоумышленника нашли и изъяли телефон и ноутбук, содержащие изобличающие его противоправную деятельность фото и видео, 100 аэрозольных баллончиков с краской и испачканные в краске одежду и сумки.

Задержанный совершал преступления не один, а в компании еще нескольких человек. Их разыскивают. Правонарушителю вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала уличных художников за порчу архитектурного памятника. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: вандализм, граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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