Задержан мужчина, который изрисовал электрички на пяти станциях в Петербурге и Ленобласти

Правонарушителю вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские вычислили в Петербурге вандала, который изрисовал электропоезда на пяти станциях. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 28 апреля.

Уточняется, что 27-летний мужчина ранее судим за кражу. Он раскрашивал вагоны как на территории города, так и в Ленобласти. В квартире злоумышленника нашли и изъяли телефон и ноутбук, содержащие изобличающие его противоправную деятельность фото и видео, 100 аэрозольных баллончиков с краской и испачканные в краске одежду и сумки.

Задержанный совершал преступления не один, а в компании еще нескольких человек. Их разыскивают. Правонарушителю вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала уличных художников за порчу архитектурного памятника.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО