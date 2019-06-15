Петербургские полицейские изобличили рецидивиста в убийстве, совершенном 24 года назад

В квартире дома по Беговой улице 28 ноября 2000 года с ножевыми ранениями было обнаружено тело 24-летнего мужчины.

В Петербурге полицейские изобличили рецидивиста в убийстве, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В квартире дома по Беговой улице 28 ноября 2000 года с ножевыми ранениями было обнаружено тело 24-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

И вот в августе 2024 года было установлено, что к данному преступлению причастен 45-летний рецидивист, находящийся в федеральном розыске за кражу. Злоумышленник был задержан по месту жительства у дома 18 корпус 1 по улице Кржижановского. Подозреваемый, за плечами которого свыше десяти судимостей, заключен под стражу.

В Красном Селе мужчину подозревают в убийстве собственной матери.

Фото: Piter.tv