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В Красном Селе мужчину подозревают в убийстве собственной матери
Сегодня, 9:30
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В Красном Селе мужчину подозревают в убийстве собственной матери

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Её останки нашли после пожара в доме.

В Красном Селе задержан подозреваемый в убийстве собственной матери, тело которой было обнаружено в сгоревшем доме. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Гатчинского района 13 августа поступило сообщение о том, что на садовом участке на 1-й линии СНТ "Тайцы" произошло возгорание одноэтажного деревянного дома. После тушения на месте происшествия были обнаружены сильно обгоревшие останки 70-летней хозяйки. Согласно судебно-медицинской экспертизе было установлено, что смерть женщины наступила в результате побоев.

Вечером 14 августа в квартире в Красном Селе по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний неработающий сын погибшей женщины.

Возбуждено уголовное дело  по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Накануне в Колпино нашли труп мужчины с ножевым ранением шеи.

Фото: Piter.tv

Теги: красное село, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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