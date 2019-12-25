В Мурино 19-летняя девушка обвинила знакомого в изнасиловании в машине

Во Всеволожском районе Ленобласти девушка обвинила своего знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 19-летней девушки, 18 декабря около десяти вечера в Мурино у дома по Воронцовскому бульвару она села в автомобиль к своему 19-летнему знакомому. Он под предлогом перепарковки автомобиля отъехал на небольшое расстояние от дома, где на заднем сиденье, применив физическую силу изнасиловал заявительницу. После этого он довёз девушку до дома и скрылся.
Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.
Ранее был задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском.
Фото: Piter.TV
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