В Мурино 19-летняя девушка обвинила знакомого в изнасиловании в машине

Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Во Всеволожском районе Ленобласти девушка обвинила своего знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 19-летней девушки, 18 декабря около десяти вечера в Мурино у дома по Воронцовскому бульвару она села в автомобиль к своему 19-летнему знакомому. Он под предлогом перепарковки автомобиля отъехал на небольшое расстояние от дома, где на заднем сиденье, применив физическую силу изнасиловал заявительницу. После этого он довёз девушку до дома и скрылся.

Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Ранее был задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании женщины на Товарищеском.

Фото: Piter.TV