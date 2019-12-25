В Мурино неизвестный изнасиловал девушку в алкогольном опьянении

Он зашел к ней в квартиру после того, как она попросила у него на улице позвонить.

Жительница Мурино заявила в полицию на мужчину, который изнасиловал её в состоянии алкогольного опьянения.

В полицию 15 ноября обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что около 3:25 неизвестный мужчина, у которого она на улице попросила телефон, чтобы позвонить, вошел вместе с ней квартиру на Шувалова. Там он применил к ней физическую силу, изнасиловал её, после чего ушел из квартиры.

Приметы мужчины: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, худой, кавказской внешности, волосы черные густые. Одет: темная куртка, темные джинсы, темные кроссовки, на лице маска черного цвета.

В момент совершения преступления заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая будет направлена во Всеволожскую больницу на медицинское освидетельствование.

На прошлой неделе молодая петербурженка обвинила бывшего бойфренда в изнасиловании.

Фото: Piter.tv