Молодая петербурженка обвинила бывшего бойфренда в изнасиловании

В настоящий момент стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Вечером 10 ноября в дежурную часть полиции Петербурга обратилась девушка 1996 года рождения и заявила об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая обвинила в содеянном бывшего молодого человека. Она рассказала, что находилась у 24-летнего парня в гостях в квартире на Будапештской улице, когда все произошло. По словам девушки, бывший бойфренд применил к ней физическую силу и совершил действия сексуального характера.

Заявительница обратилась в НИИ Скорой помощи на освидетельствование. Ей поставили диагноз: состояние после изнасилования со слов.

В настоящий момент полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее в центре Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске насильника.

Фото: Piter.TV