Петербурженка обвинила бывшего сожителя в избиении и изнасиловании

Жительница Петербурга обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании и побоях. В полицию 20 января обратилась 22-летняя девушка. Она написала заявление на экс-партнера.
По информации Piter.tv, пострадавшая посетила поликлинику, где у нее диагностировали ушибы, кровоподтеки мягких тканей головы, лица, обеих верхних и нижних конечностей, раны. После оказания помощи девушку отпустили домой.
Петербурженка рассказала стражам порядка, что бывший 36-летний ухажер накинулся на нее с кулаками. Инцидент произошел в квартире на улице Доблести, где проживает девушка.
Накануне, 22 января, подозреваемого задержали. Мужчину поместили в изолятор.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он имеет две судимости.
Ранее мы писали, что труп пенсионера с ссадинами обнаружили в квартире на улице Якубовича.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все