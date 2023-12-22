Петербурженка обвинила бывшего сожителя в избиении и изнасиловании

Девушка показала полицейским синяки и раны.

Жительница Петербурга обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании и побоях. В полицию 20 января обратилась 22-летняя девушка. Она написала заявление на экс-партнера.

По информации Piter.tv, пострадавшая посетила поликлинику, где у нее диагностировали ушибы, кровоподтеки мягких тканей головы, лица, обеих верхних и нижних конечностей, раны. После оказания помощи девушку отпустили домой.

Петербурженка рассказала стражам порядка, что бывший 36-летний ухажер накинулся на нее с кулаками. Инцидент произошел в квартире на улице Доблести, где проживает девушка.

Накануне, 22 января, подозреваемого задержали. Мужчину поместили в изолятор.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он имеет две судимости.

Ранее мы писали, что труп пенсионера с ссадинами обнаружили в квартире на улице Якубовича.

Фото: Piter.tv